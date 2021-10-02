В Одесской области перевернулся трактор с детьми на прицепе: один мальчик погиб

В Одесской области перевернулся трактор с детьми на прицепе: один мальчик погиб

На прицепе было пятеро детей.

В Одесской области в селе Петрово произошла смертельная авария: перевернулся трактор с прицепом, где находилось пятеро мальчиков.

Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №2.

Отмечается, что в прицепе находилось пятеро детей в возрасте от девяти до 12 лет. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, когда ехал вдоль склона. Трактор съехал с обочины и перевернулся.

Во время аварии погиб маленький девятилетний мальчик. Он получил тяжелые травмы. Ребенок умер в карете скорой помощи. Другие дети не пострадали.

После ДТП тракторист скрылся. Мужчину разыскивает полиция.

Национальная полиция Украины

Как сообщалось, одесская полиция установила некоторые обстоятельства гибели четырех человек, тела которых нашли в заброшенном колодце в селе Плахтиевка в Одесской области. Все четверо — местные жители в возрасте от 23 до 35 лет. Двое из них — супруги, которые уже три дня разыскивали родственники.

Новости Украины: праздновали день рождения и утонули - как четыре человека оказались в колодце

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку