В Одесской области перевернулся трактор с детьми на прицепе: один мальчик погиб

На прицепе было пятеро детей.
В Одесской области в селе Петрово произошла смертельная авария: перевернулся трактор с прицепом, где находилось пятеро мальчиков.
Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №2.
Отмечается, что в прицепе находилось пятеро детей в возрасте от девяти до 12 лет. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, когда ехал вдоль склона. Трактор съехал с обочины и перевернулся.
Во время аварии погиб маленький девятилетний мальчик. Он получил тяжелые травмы. Ребенок умер в карете скорой помощи. Другие дети не пострадали.
После ДТП тракторист скрылся. Мужчину разыскивает полиция.
Как сообщалось, одесская полиция установила некоторые обстоятельства гибели четырех человек, тела которых нашли в заброшенном колодце в селе Плахтиевка в Одесской области. Все четверо — местные жители в возрасте от 23 до 35 лет. Двое из них — супруги, которые уже три дня разыскивали родственники.