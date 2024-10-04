В Одесской области почувствовали землетрясение: подробности

Землетрясение произошло в Зоне Вранча в Румынии.

В пятницу, 4 октября, в Зоне Вранча в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,2. Его почувствовали в Одесской области.

Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Толчки были зафиксированы в 6:19 утра по киевскому времени. Они произошли на глубине 104 км.

Толчки почувствовали жители Одесской области. Информации о разрушениях и повреждениях нет. Наиболее близко к Зоне Вранча в Украине расположен город Рени Измаильского района Одесской области — это примерно в 100 км.

Напомним, ранее сейсмолог Дмитрий Гринь удивил, где в Украине может произойти ощутимое землетрясение. В частности, подземные толчки от Зоны Вранча в Румынии могут ощутить в западных областях.

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