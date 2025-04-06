В Одесской области подростки 10 - 14 лет употребляют больше алкоголя, чем взрослые - исследование

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В Одесской области зафиксирована тревожная тенденция — среди ребят в возрасте 10–14 лет чаще, чем среди взрослых мужчин, встречается регулярное употребление алкоголя.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Одесским областным центром контроля и профилактики болезней.

Объект исследования — мужское население Одесской области в возрасте от 10 до 59 лет (10-14 лет — 161 человек, 15-17 лет — 121 человек, 18-59 лет — 75 человек). Всего прошли онлайн-опрос 357 человек, из них 198 — жители городов (далее — ЖМ), 159 — жители сельской местности (далее — ЖСМ).

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Согласно результатам опроса:

Лишь 5% респондентов никогда не употребляли алкоголь;

Около 75% мужчин употребляют в типичный день 1–2 стандартные дозы алкоголя;

10% употребляют от 3 до 6 доз за раз;

Более 8% сообщили, что обычно потребляют более шести доз алкоголя в один раз. Среди подростков этот показатель даже выше, чем у взрослых.

Специалисты отмечают, что безопасной дозы алкоголя не существует. По международным стандартам одна “стандартная доза” содержит 10 г чистого этилового спирта. Это эквивалентно 25 мл водки, 100 мл вина или бокала пива объемом 330 мл.

В Центре предупреждают рост уровня употребления алкоголя среди молодежи — серьезный вызов для системы здравоохранения и сигнал к более активной профилактике в учебных заведениях и общинах.

Ранее сообщалось, что детективы БЭБ разоблачили и прекратили деятельность подпольного производства алкогольной продукции в Киевской и Ровенской областях. Его организовали функционеры УПЦ МП.