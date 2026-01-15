В Одесской области подросток сбросил собаку со склона: полиция отреагировала

Собака / Иллюстративный фото / © AP

Правоохранители Измаильского района привлекли к административной ответственности женщину, сын которой издевался над домашним животным. Инцидент получил огласку после появления видео в соцсетях.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщили в полиции, 14 января во время мониторинга интернета была обнаружена запись, на которой ребенок в одном из населенных пунктов Сафьяновской общины обращается с собакой неприемлемым способом. На кадрах видно, как парень тянет животное на поводке и сбрасывает его со склона.

В результате проверки установлено, что к случившему причастен 11-летний местный житель. Сам парень объяснил, что не отдавал себе отчета в серьезности своих действий и воспринимал все как развлечение. К счастью, домашний любимец не пострадал.

Поскольку ребенок не достиг возраста, с которого наступает юридическая ответственность, полицейские составили административный протокол на его мать. Речь идет о ч. 1 ст. 184 КУоАП – ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка. Женщине может грозить штраф в размере 1700 гривен.

Также правоохранители провели профилактические беседы с парнем, его сверстниками, свидетелями происшествия, и их родителями. Цель — предотвратить подобные случаи в будущем и сформировать гуманное отношение к животным.

В полиции напоминают: жестокое обращение с животными в Украине карается как административно, так и уголовно — от штрафов до лишения свободы.

Напомним, женщина предстала перед судом из-за жестокого обращения с животными. Фигурантке грозит до 8 лет тюрьмы.

Собаку заметили без признаков жизни у подъезда. Установили, четырехлапого из окна пятого этажа бросила 38-летняя женщина, находившаяся в доме в гостях у подруги.

«Между женщинами произошел словесный конфликт. Злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения взяла на руки домашнего любимца владелицы квартиры и бросила его из окна», - сообщили правоохранители.