В Одесской области поезд наехал на пожилую женщину, которая переходила пути: она умерла

В Одесской области поезд наехал на пожилую женщину, которая переходила пути: она умерла

Личность потерпевшей еще устанавливают.

В Одесской области грузовой поезд сбил женщину. В результате чего потерпевшая погибла на месте.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в области.

Трагедия произошла днем 22 января в селе Буялык Березовского района. По словам машиниста грузового поезда, пожилая женщина переходила колеи в неустановленном месте.

Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не смог. Потерпевшая, личность которой устанавливается, погибла на месте от полученных травм.

Обстоятельства трагедии выясняет следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

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