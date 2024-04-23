В Одесской области пограничник бежал в Молдову в то время, когда его брат воюет на фронте – СМИ

Пока напарник спал, пограничник переоделся в гражданское, оставил военную форму и оружие у дерева и перешел в Молдову.
В Одесской области пограничник во время патрулирования решил бежать в Молдову в то время, когда его брат защищает Украину на фронте.
Об этом сообщили в соцсетях.
Инцидент якобы произошел в селе Серпневе бывшего Тарутинского района.
"Во время ночного патрулирования границы сбежал в Молдову один из одесских пограничников. По словам подписчика, мужчина дождался, пока его напарник уснет, оставил оружие с формой у дерева и перешел границу", — говорится в местном паблике.
Этой историей также поделился в Инстаграмме брат беглеца, сообщивший, что "бро пошел в Молдову", а его "на передке кроют 120 ракет".
Издание "Телеграф" пишет, что связалось с спикером Госпогранслужбы Андреем Демченко по этому вопросу.
Демченко: "Я могу сказать, что те военнослужащие, которые некоторое время не появляются на службе или отсутствуют на службе, их разыскивают для того, чтобы установить обстоятельства".
Журналист: "А об этом конкретном мужчине?"
Демченко: "Его местонахождение устанавливается".
Местное издание "Бессарабия INFORM" со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона также подтверждает факт дезертирства пограничника.
По словам начальника отдела информационной политики Эдуарда Плешко, информация о дезертирстве в Специализированную прокуратуру поступила 20 апреля.
Военнослужащий скрылся, оставив оружие, боеприпасы и служебную собаку. Коллеги беглеца сразу бросились на его поиски, но напрасно.
За совершенное дезертиру грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет.
Ранее в ГПСУ подсчитали, сколько ухилянцев каждый день пытаются незаконно пересечь границу.
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