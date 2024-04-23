В Одесской области пограничник бежал в Молдову в то время, когда его брат воюет на фронте – СМИ

Пока напарник спал, пограничник переоделся в гражданское, оставил военную форму и оружие у дерева и перешел в Молдову.

В Одесской области пограничник во время патрулирования решил бежать в Молдову в то время, когда его брат защищает Украину на фронте.

Об этом сообщили в соцсетях.

Инцидент якобы произошел в селе Серпневе бывшего Тарутинского района.

"Во время ночного патрулирования границы сбежал в Молдову один из одесских пограничников. По словам подписчика, мужчина дождался, пока его напарник уснет, оставил оружие с формой у дерева и перешел границу", — говорится в местном паблике.

Этой историей также поделился в Инстаграмме брат беглеца, сообщивший, что "бро пошел в Молдову", а его "на передке кроют 120 ракет".

Издание "Телеграф" пишет, что связалось с спикером Госпогранслужбы Андреем Демченко по этому вопросу.

Демченко: "Я могу сказать, что те военнослужащие, которые некоторое время не появляются на службе или отсутствуют на службе, их разыскивают для того, чтобы установить обстоятельства".

Журналист: "А об этом конкретном мужчине?"

Демченко: "Его местонахождение устанавливается".