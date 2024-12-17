В Одесской области пограничники обнаружили пистолет в необычном тайнике: появились фото

В оборудованном чудо-тайнике хранился заряженный пистолет с магазином на восемь патронов травматического действия.

Пограничники Измаильского отряда в пункте пропуска "Орловка" в Одесской области обнаружили пистолет травматического действия "ТТ", спрятанный в книге по эксплуатации и ремонту автомобиля.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Чтобы перевезти оружие в Румынию, 49-летний гражданин Украины вырезал нишу соответствующей формы в страницах книги и положил ее среди других вещей в багажник своего автомобиля Mazda. В оборудованном тайнике хранился заряженный пистолет с магазином на восемь патронов травматического действия", — говорится в сообщении.

Книга по эксплуатации и ремонту автомобиля, в которой был спрятан пистолет / Фото: Госпогранслужба Украины

Пистолет был спрятан в книге / Фото: Госпогранслужба Украины

На водителя составлен протокол по части 1 статьи 483 ТКУ (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля).

Авто нарушителя / Фото: Госпогранслужба Украины

Оружие и патроны изъяты до решения суда.

Мероприятия проводились во взаимодействии с представителями Одесской таможни.

Напомним, на границе с Польшей на КПП "Краковец" пограничники обнаружили в багаже 28-летней пассажирки автобуса шоколад с наркотиками.

Читайте также: