На Одесчине пограничники задержали горе-беглецов, которые застряли в грязи

Протоколы были составлены по отношению к пяти мужчинам.

В Одесской области пограничники задержали 22-летнего водителя и четырех его пассажиров, которые пытались нелегально пересечь границу через приднестровский сегмент.

Об этом сообщило ГПСУ.

Мужчины заплатили $10 000 админу Telegram-канала, надеясь на побег в соседнюю страну.

"План провалился – авто застряло в грязи, поэтому нарушители вынужденно стали пешеходами. Тем временем водитель бросился в сторону границы, очевидно, пытаясь избежать наказания. Однако далеко не скрылся", — говорится в сообщении.

Протоколы об административном правонарушении по статье о незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы Украины были составлены в отношении пяти мужчин. Их дела переданы в суд.

Напомним, уклончивый 7 часов искал границу в горах и замерз.

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