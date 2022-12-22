В Одесской области пограничники задержали мужчину: "купил" двоих детей у знакомого

В Одесской области в пункте пропуска "Рени" пограничники задержали 35-летнего мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу. Он выдал себя за многодетного отца.

Об этом сообщил начальник прес-сслужбы Измаильского пограничного отряда Южного регионального управления ГНСУ Игорь Перегняк.

По его словам, у мужчины были свидетельства о рождении троих детей. Впрочем, как оказалось, два документа были ложными. Настоящим было свидетельство старшей дочери. Девочка должна остаться жить в Украине вместе с дедушкой.

Документы на мальчиков-близнецов были подделаны. Фальшивые свидетельства о рождении были сделаны качественно, подчеркивают ДРСУ. Доказывать, что мужчина использует подделки, пришлось с помощью технических средств пограничного контроля.

Нарушитель признался, что приобрел свидетельства у своего знакомого. Документы на детей обошлись в три тысячи долларов.

Сотрудники Пограничной службы обратились с этим инцидентом в полицию. Решается вопрос о начале уголовного производства.

Напомним, вблизи села Кубей Болградского района Одесской области задержали троих уклонян, пытавшихся бежать в Молдову. Когда мужчин спросили, что они делают у государственной границы, те заявили, что "потеряли стадо овец".

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