В Одесской области похитили мужчину и закопали живьем в лесу: тело нашли через несколько дней

Двум фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение, еще двоим — до трех лет тюрьмы.

В Измаиле Одесской области полицейские разоблачили группу лиц, жестоко убивших мужчину. Они зарыли его живьем в лесу, тот задохнулся под землей.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По просьбе помочь разыскать 36-летнего сына, который перестал появляться дома и выходить на связь, в полицию обратилась 54-летняя женщина. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и допросили родственников, знакомых, граждан, знавших пропавшего и общавшегося с ним, и установили события последних дней его жизни.

"Было установлено, что разыскиваемый поссорился с 50-летним мужчиной, проживающим по соседству, когда употреблял спиртные напитки у него дома. Затаив обиду на гостя, хозяин имения решил проучить новолуния. С 27-летним сыном и двумя знакомыми 34 и 38 лет он приехал вечером на автомобиле к соседу домой, заставил сесть в салон и поехал в лесополосу возле села Броска. Выкопав яму и заставив потерпевшего у нее спуститься, мужчины 50 и 34 лет закопали его заживо." - рассказал и.о. начальника Измаильского районного отдела полиции Виктор Герасименко.

После преступления вся компания бросила мужчину умирать. Его обнаружили мертвым спустя шесть дней спустя.

В Одесской области живо закопали мужчину. ФОТО: ГУНП в Одесской области

В Одесской области живо закопали мужчину. ФОТО: ГУНП в Одесской области

Прокуратура сообщили фигурантам о подозрении. В частности, двум мужчинам – в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц, предусмотренным п. 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным заключением. А двум другим – в заранее не обещанном сокрытии особо тяжкого преступления, что предусмотрено ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, влекущее ее санкция, – до трех лет лишением свободы.

Подозреваемым в убийстве суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а подозреваемым в сокрытии преступления – домашний арест. Следствие продолжается.

Напомним, в Донецкой области мужчина "под кайфом" убил родителей своего товарища.

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