В Одесской области пока мать занималась делами, двухлетний сын исчез: где нашли беглеца

В Одесской области пока мать занималась делами, двухлетний сын исчез: где нашли беглеца

Малыша нашли на расстоянии около километра от дома.

В Одесской области полицейские в течение двух часов разыскали пропавшего ребенка. Мальчик был немного напуган, но не пострадал и не получил переохлаждение.

Об этом в четверг, 14 октября сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Сообщение об исчезновении двухлетнего Валерчика поступило в правоохранительные органы около шестнадцати часов. Мать ребенка объяснила: пока занималась делами, сын исчез.

"На поиски ребенка был задействован личный состав территориальных подразделений полиции и спасателей, присоединились к ним и местные жители, в том числе охотники", — говорится в сообщении.

Департамент коммуникации Нацполиции Украины

Отмечается, что поисковая операция продолжалась в течение двух часов. Были осмотрены хозяйственные постройки на территории домовладения заявителей, поскольку их дом расположен вплотную к лесному массиву, прочесывали и его, пытаясь разыскать мальчика до наступления темноты.

Малыша нашли на расстоянии около километра от дома.

Напомним:

На Прикарпатье потерялся во время восхождения на Говерлу 6-летний Алексей Стефанцив. Мальчик вблизи поселка Ворохта отстал от группы и заблудился. Нашли ребенка через 30 часов.

на Говерлу 6-летний Алексей Стефанцив. Мальчик вблизи поселка Ворохта отстал от группы и заблудился. Нашли ребенка через 30 часов. Также туристы из Киева, а это супружеская пара с младенцем, заблудились в Карпатах — в Закарпатской области. Семью в горах застала гроза.

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