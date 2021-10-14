В Одесской области пока мать занималась делами, двухлетний сын исчез: где нашли беглеца

Малыша нашли на расстоянии около километра от дома.
В Одесской области полицейские в течение двух часов разыскали пропавшего ребенка. Мальчик был немного напуган, но не пострадал и не получил переохлаждение.
Об этом в четверг, 14 октября сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Сообщение об исчезновении двухлетнего Валерчика поступило в правоохранительные органы около шестнадцати часов. Мать ребенка объяснила: пока занималась делами, сын исчез.
"На поиски ребенка был задействован личный состав территориальных подразделений полиции и спасателей, присоединились к ним и местные жители, в том числе охотники", — говорится в сообщении.
Отмечается, что поисковая операция продолжалась в течение двух часов. Были осмотрены хозяйственные постройки на территории домовладения заявителей, поскольку их дом расположен вплотную к лесному массиву, прочесывали и его, пытаясь разыскать мальчика до наступления темноты.
Малыша нашли на расстоянии около километра от дома.
Напомним:
- На Прикарпатье потерялся во время восхождения на Говерлу 6-летний Алексей Стефанцив. Мальчик вблизи поселка Ворохта отстал от группы и заблудился. Нашли ребенка через 30 часов.
- Также туристы из Киева, а это супружеская пара с младенцем, заблудились в Карпатах — в Закарпатской области. Семью в горах застала гроза.