В Одесской области сотрудница полиции воровала наркотики из вещественных доказательств и продавала их

В частности, она похитила полкилограмма кокаина.

Работница одного из райотделов Нацполиции в Одесской области похищала наркотики из вещественных доказательств.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Сотрудница полиции входила в состав преступной группировки, которая распространяла наркотики. Злоумышленники продавали сами и через подконтрольных наркодилеров.

Правоохранители задокументировали, что сотрудница полиции подменила вещественные доказательства, а именно 0,5 кг кокаина. Его изъяли в прошлом году в рамках уголовного производства. Кокаин наркодельцы пытались реализовать мелкими партиями.

Во время обысков правоохранители изъяли еще несколько граммов кокаина.

Сейчас открыто уголовное производство, продолжаются следственно-оперативные действия. Устанавливается возможная причастность к противоправной деятельности других должностных лиц полиции.

Напомним, что в Одессе экс-следователя СБУ подозревают в получении взятки.

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