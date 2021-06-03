В Одесской области сотрудница полиции воровала наркотики из вещественных доказательств и продавала их

В частности, она похитила полкилограмма кокаина.
Работница одного из райотделов Нацполиции в Одесской области похищала наркотики из вещественных доказательств.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудница полиции входила в состав преступной группировки, которая распространяла наркотики. Злоумышленники продавали сами и через подконтрольных наркодилеров.
Правоохранители задокументировали, что сотрудница полиции подменила вещественные доказательства, а именно 0,5 кг кокаина. Его изъяли в прошлом году в рамках уголовного производства. Кокаин наркодельцы пытались реализовать мелкими партиями.
Во время обысков правоохранители изъяли еще несколько граммов кокаина.
Сейчас открыто уголовное производство, продолжаются следственно-оперативные действия. Устанавливается возможная причастность к противоправной деятельности других должностных лиц полиции.
Напомним, что в Одессе экс-следователя СБУ подозревают в получении взятки.