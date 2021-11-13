В Одесской области полицейское авто спровоцировало ДТП и перевернулось на крышу – пятеро пострадавших

Правоохранители якобы хотели кого-то остановить и выехали на встречную полосу.
В субботу, 13 ноября, возле села Сычавка возле города Южное на трассе Николаев-Одесса автомобиль патрульной полиции Renault Duster спровоцировал ДТП. Он выехал на встречную полосу, якобы чтобы кого-то остановить, и столкнулся с Mitsubishi. В результате аварии - пятеро травмированных.
Об этом пишут "Новости-N" со ссылкой на очевидцев.
После столкновения авто полицейских вылетело на обочину, где перевернулось на крышу.
В результате ДТП травмировались пятеро. В Mitsubishi – женщина и двое детей двух и четырех лет. В полицейском авто – травмированы двое: правоохранитель-водитель (он в тяжелом состоянии) и женщина-полицейская. Их обоих забрала в больницу "скорая".
На место аварии также прибыли несколько экипажей патрульной полиции, бригада спасателей.
Полиция об этом ДТП пока официально не сообщила.
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