В Одесской области полицейское авто спровоцировало ДТП и перевернулось на крышу – пятеро пострадавших

В Одесской области полицейское авто спровоцировало ДТП и перевернулось на крышу – пятеро пострадавших

Правоохранители якобы хотели кого-то остановить и выехали на встречную полосу.

В субботу, 13 ноября, возле села Сычавка возле города Южное на трассе Николаев-Одесса автомобиль патрульной полиции Renault Duster спровоцировал ДТП. Он выехал на встречную полосу, якобы чтобы кого-то остановить, и столкнулся с Mitsubishi. В результате аварии - пятеро травмированных.

Об этом пишут "Новости-N" со ссылкой на очевидцев.

После столкновения авто полицейских вылетело на обочину, где перевернулось на крышу.

В результате ДТП травмировались пятеро. В Mitsubishi – женщина и двое детей двух и четырех лет. В полицейском авто – травмированы двое: правоохранитель-водитель (он в тяжелом состоянии) и женщина-полицейская. Их обоих забрала в больницу "скорая".

На место аварии также прибыли несколько экипажей патрульной полиции, бригада спасателей.

Полиция об этом ДТП пока официально не сообщила.

novosti-n.org

novosti-n.org

novosti-n.org

novosti-n.org

novosti-n.org

novosti-n.org

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку