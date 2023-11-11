В Одесской области полиция расследует загадочную смерть 14-летней девушки: тело обнаружили на колеях

В Одесской области машинист грузового поезда на железнодорожных путях обнаружил тело 14-летней девушки.

Об этом сообщили в полиции региона.

"По словам мужчины, двигаясь в направлении станции Сарата, он увидел, что между путями лежит человек, и сразу остановил поезд. На место происшествия выехали сотрудники территориального подразделения полиции и судебно-медицинский эксперт", — сообщили правоохранители.

При осмотре на теле ребенка правоохранители обнаружили телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы и повреждения ноги. Для установления причины смерти девушки тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Полицейские устанавливают все происшествия трагедии. Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, во Львовской области поезд сбил женщину, которая переходила колеи. Медики не смогли спасти ей жизнь.

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