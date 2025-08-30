В Одесской области попал в ДТП местный мэр: в аварии погибла его мать (фото)

Смертельное ДТП в Одесской области / © Полиция Одесской области

Реклама

В субботу, 30 августа, на автодороге между населенными пунктами Введенка и Светлодолинское в Одесской области произошло трагическое ДТП, в котором погибла 72-летняя пассажирка внедорожника Lexus.

Об аварии сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

В сообщении правоохранители отметили, что 53-летний водитель допустил выезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

Реклама

Водитель и 5-летний пассажир каретой скорой помощи доставлены в местную больницу с многочисленными травмами.

ДТП в Одесской области / © Полиция Одесской области

«Мужчина будет проверен на состояние опьянения», — уточнили в полиции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Местное издание «Думская» сообщает, что в ДТП попал мэр города Рени Одесской области Игорь Плехов. Его 72-летняя мать погибла, а пятилетнего сына госпитализировали.

Реклама

Напомним, ранее в Хмельницкой области произошло массовое ДТП, в котором пострадали четверо полицейских и водитель легковушки.