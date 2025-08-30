- Дата публикации
В Одесской области попал в ДТП местный мэр: в аварии погибла его мать (фото)
В полиции сообщили, что 53-летний водитель допустил выезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.
В субботу, 30 августа, на автодороге между населенными пунктами Введенка и Светлодолинское в Одесской области произошло трагическое ДТП, в котором погибла 72-летняя пассажирка внедорожника Lexus.
Об аварии сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
В сообщении правоохранители отметили, что 53-летний водитель допустил выезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.
Водитель и 5-летний пассажир каретой скорой помощи доставлены в местную больницу с многочисленными травмами.
«Мужчина будет проверен на состояние опьянения», — уточнили в полиции.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Местное издание «Думская» сообщает, что в ДТП попал мэр города Рени Одесской области Игорь Плехов. Его 72-летняя мать погибла, а пятилетнего сына госпитализировали.
