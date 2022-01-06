В Одесской области после новогоднего застолья нашли тело военного: прокуратура возбудила дело

Двое солдат, вместе праздновавших Новый год, доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В Одесской области командование воинской части организовало предновогоднее застолье, впоследствии один из военных был найден мертвым. Военная прокуратура проверяет версию о небрежности командования воинской части та возбудила уголовное производство по этому факту.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

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По предварительным данным следствия, 30 декабря командование организовало предновогоднее празднование на территории воинской части. После этого трое военнослужащих-контрактников вернулись в общежитие, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Впоследствии один из военнослужащих был обнаружен без сознания. Приехавшая по вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть военного. Остальные двое солдат госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины в тяжелом состоянии.

Отмечается, что по данному факту 30 декабря правоохранители зарегистрировали уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины. Следователи и прокуроры выясняют обстоятельства и причины смерти военного. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз и допрашивают свидетелей.

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