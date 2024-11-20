В Одесской области после российских обстрелов восстановили подачу света, воды и тепла

После российских обстрелов в Одесской области возобновили поставки газа, воды и тепла. Критическая инфраструктура возобновила свою работу в нормальном режиме.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, в области открыто 674 пункта несокрушимости, которые за последние четыре дня посетили более 35 тысяч человек.

"К сожалению, из-за последствий обстрелов есть аварийные ситуации на линиях электропередач, в жилых домах. Имеются порывы теплосетей, которые устраняются аварийными службами. Основная причина аварий — перегрузка линий, которая возникает из-за массового одновременного использования электроприборов после включения домов в сеть", — сказал он.

Он призвал жителей Одесщины экономно использовать электроэнергию, не включать все приборы одновременно и при возможности переносить использование мощных устройств на другие часы.

"Не забывайте: перекрытия улиц и провокации только помогают врагу! Свет в ваших домах выключает не энергетики или власть, а Россия. Мы работаем над восстановлением, но нам нужна ваша поддержка и понимание. Вместе мы сильнее!" – подчеркнул Кипер.

Напомним, 18 ноября Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего погибли 11 человек, в том числе правоохранитель и медик.

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