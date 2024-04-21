В Одесской области после российского обстрела предприятия пожар тушат работы (фото)

Уже третий день спасатели пытаются потушить пожар на агропромышленном предприятии.

В Одесской области после российских обстрелов третий день подряд не прекращается пожар на агропромышленном предприятии.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как отмечается, уже третий день спасатели пытаются потушить пожар на агропромышленном предприятии, по которому нанесли ракетный удар российские оккупанты.

Во время воздушных тревог ликвидацию осуществляют спасатели ГСЧС Украины.

Фото: ГСЧС Украины

Напомним, что РФ ударила ракетами и дронами по Одесской области.

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