В Одесской области после удара молнии в доме вспыхнул пожар (фото)

В Одесской области после удара молнии в доме вспыхнул пожар (фото)

В доме загорелась электропроводка.

Украина в плену циклона, который принес обильные дожди, грозы, град и шквалы. Во время недавней непогоды в Болградском районе Одесской области молния попала в жилой дом жительницы села Виноградовка.

Об инциденте написал глава села Иван Михайлов в Facebook.

"Вот, что натворила молния в доме жительницы Виноградного. Слава богу, что она осталась жива и невредима", — написал Иван Михайлов.

Также он опубликовал фото последствий стихии, на котором видно, что электрический разряд повредил трубу дымохода, а от высокого напряжения в доме загорелась электропроводка.

Следует заметить, что непогода в Болградском районе бушевала в ночь на 2 июля. В результате ливня в районе размыты дороги, затоплены улицы и дворы.

Напомним, в Черкасской области молния убила двух человек, в Житомирской — сожгла дом.

Также под Житомиром молния попала в 15-летнюю девушку, которая разговаривала по мобильному телефону в доме.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку