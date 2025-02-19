В Одесской области после взрывов частично исчез свет — СМИ

В ночь на 19 июля в Одесской области произошли взрывы, после чего в области были зафиксированы локальные отключения света.

Об этом информирует Общественное.

В сообщении указывается, что взрывы были зафиксированы около полуночи, повторный взрыв прогремел в Одессе через 15 минут.

"В Одессе и области после дроновой атаки РФ есть локальные отключения света. В настоящее время в НЭК Укрэнерго не предоставили распоряжений по стабилизационным или экстренным графикам отключений, сообщили в ДТЭК", — говорится в сообщении.

Данную информацию подтвердил глава Одессы Геннадий Труханов.

"В результате массированного вражеского удара по густонаселенному району города. Отсутствует электро, вода и теплоснабжение в большой части домов", — сообщил глава Одессы Геннадий Труханов.

Без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры. В городе разворачивается оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 19 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Одессе после взрывов сообщают о сильном пожаре.

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