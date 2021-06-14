В Одесской области поймали более полсотни нелегалов из Вьетнама: как их накажут (фото)

Правоохранители обнаружили 52 нарушителей миграционного законодательства Украины.

В Белгород-Днестровском Одесской области 52 мигрантов, которые незаконно находились в Украине, задержали правоохранители. Семь из них выдворят из страны, на остальных составлены административные протоколы. Нелегалами оказались граждане Вьетнама.

Об этом рассказали в Миграционной службе Одесской области.

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В пресс-служба сообщили, что в отношении семерых граждан Вьетнама принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения с привлечением к административной ответственности по ч.1 ст.203 КУоАП. Еще по 42 нарушителей составлены админпротоколы за ч.1ст.203 КоАП с задержанием в трех суток для дальнейшего выяснения обстоятельств правонарушения.

"Работники отдела миграционного контроля ГУ ДМС в Одесской области совместно с миграционной полицией ГУ НП в Одесской области обнаружили нарушителей законодательства Украины в городе Белгород-Днестровском. Выявленные лица являются гражданами Вьетнама", — говорится в сообщении.

В Миграционной службе призвали иностранцев и лиц без гражданства не нарушать законодательство Украины.

Напомним, двух незаконных мигрантов с паспортами граждан Сирии обнаружили в Черноморском морском порту пограничники Одесского отряда.

Как сообщалось, во Львовской области задержали гражданина Турции, который переправлял нелегалов через украинскую границу в страны Евросоюза. За свои услуги он брал по 1600 долларов с человека.

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