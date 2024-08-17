В Одесской области поймали двух подростков, по просьбе врага поджигавших релейные шкафы железной дороги

Двум 18-летним товарищам и их 15-летней сообщнице инкриминируют осуществление диверсий. Кроме поджогов релейных шкафов, они еще и фиксировали результаты обстрелов и наносили антигосударственные надписи. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Об этом пишет Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно со следователями областного управления Службы безопасности Украины задержали трех жителей Одессы – подростков 15 и 18 лет – во время диверсии. Они в очередной раз пытались поджечь релейный шкаф, выбрав удаленный отрезок путей без освещения.

Общение с вражескими спецслужбами проходило через соцсети. Чтобы нанести вред обороноспособности Украины получить разведывательную информацию о расположении объектов, подросткам присылали задачи. В данном случае речь идет о поджогах релейных шкафов на железной дороге, фиксировании результатов обстрелов, дискредитировании работы ТЦК. После получения подтверждающих доказательств выполнения заказа злоумышленники получали от своих российских кураторов незначительное вознаграждение.

Всем задержанным объявлены подозрения по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины. Теперь двум 18-летним юношам и 15-летней сообщнице может грозить пожизненное лишение свободы. Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Одесской области был задержан 26-летний житель Измаильского района, завербованный российской спецслужбой для поджога административных зданий и служебных авто ТЦК, а также релейных шкафов железной дороги.

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