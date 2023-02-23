В Одесской области поймали российского агента, разведывавшего позиции украинского ПВО вблизи Черного моря

Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе масштабных контрдиверсионных мер в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

СБУ задержала в Одесской области российского агента, разведывавшего позиции украинской противовоздушной обороны вблизи Черного моря. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и вооружении подразделений ВСУ на территории южного региона.

В первую очередь, он пытался выявить боевые позиции украинской противовоздушной обороны вблизи черноморской акватории, сообщают в СБУ.

"Кроме того, российский агент фиксировал результаты вражеских ракетных ударов по критической инфраструктуре, в том числе по мосту через Днестровский лиман. Разведывательная информация требовалась оккупантам для корректировки своих повторных воздушных атак на украинские объекты", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника на попытке передачи оккупантам закрытых сведений об обороне морского побережья.

Злоумышленником оказался местный житель с криминальным прошлым, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения. Вербовку осуществляли дистанционно через его брата, входящего в состав оккупационных группировок РФ.

В дальнейшем российский агент находился на прямой связи с кадровым сотрудником ФСБ. Именно перед ним вражеский приспешник "отчитывался" о выполненных задачах и присылал ему материалы фото- и видеофиксации украинских объектов.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Украине приговорили к 12 годам тюрьмы 4 коллаборантов, которые корректировали обстрелы украинских школ и больниц, а также сдавали врагу позиции ВСУ и расположение реактивных артиллерийских систем HIMARS.

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