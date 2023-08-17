В Одесской области правоохранители дважды переехали пожилую женщину и сбежали: жуткое видео

В Одесской области под колесами авто погибла пожилая женщина. Ее дважды переехал местный милиционер и покинул место происшествия еще до приезда медиков.

В Одесской области в городе Белгород-Днестровск правоохранитель сбил пожилую женщину, затем переехал ее второй раз и пытался скрыться с места происшествия. Потерпевшая скончалась в больнице.

О трагическом инциденте сообщает Государственное бюро расследований.

Так, работники ГБР начали расследование по факту ДТП, которое произошло 16 августа с участием правоохранителя. Вместе с ним в авто ехала его жена, тоже сотрудница правоохранительного органа. Обвиняемый, выезжая задним ходом возле дома, дважды наехал на пешехода.

После этого супруги перенесли пострадавшую на скамью под подъездом, вызвали скорую помощь, и не дождавшись медиков водитель покинул место аварии, а позже оттуда сбежала и жена.

В ГБР показали видео с камер наблюдения, на котором видны жуткие кадры аварии. Правоохранитель на большом черном авто наехал на женщину, а затем сознательно сделал это во второй раз.

Потерпевшая от полученных травм скончалась в больнице. Правоохранитель сейчас задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении правил дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины), жена отстранена от должности и дается оценка правомерности ее действий. Следствие продолжается.

Теперь ему "светит" 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе разоблачили сеть борделей, организованную местным сотрудником полиции для иностранцев. Правоохранители разоблачили псевдоправоохранителя и его шестерых подельников, наладивших в центре города работу сети из шести салонов интимных услуг.

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