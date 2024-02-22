В Одесской области правоохранительница насчитала своей подруге один миллион зарплаты за то, что та не появлялась на работе

Женщина три года начисляла своей подруге заработную плату, которая якобы работала в финансовом управлении правоохранительного органа.

В Одесской области ГБР разоблачили правоохранительницу, которая три года безосновательно насчитывала зарплату своей подруге. В общей сложности женщина получила один миллион гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Как стало известно, в Одесской области женщина три года начисляла своей подруге заработную плату, которая якобы работала в финансовом управлении правоохранительного органа Одесской области. В общей сложности женщина получила за то, что редко появлялась на рабочем месте, один миллион гривен.

“В 2020 году чиновник взяла на работу в свое управление знакомую на должность специалиста. За три года службы и отсутствовало почти 400 рабочих дней без уважительных причин. Когда появлялась — занималась личными делами и не выполняла должностные обязанности. Это не помешало чиновнику повысить подругу до должности руководящего звена и выплачивать ей премии и надбавки за интенсивность”, — рассказали в ГБР.

Обе женщины подозреваются в завладении чужим имуществом из-за злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах и условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Правоохранители готовят ходатайство об аресте имущества для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба.

Напомним, что в Одесской области суд вынес приговор сотруднику судоремонтного завода, который передавал России данные об энергообъектах и морском порте Измаила.

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