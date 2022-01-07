В Одесской области при загадочных обстоятельствах в военной части погиб солдат-контрактник: еще два человека в больнице

Что именно привело к тому, что произошло, сейчас неизвестно.
На территории воинской части в Одесской области при загадочных обстоятельствах погиб военнослужащий контрактник. Еще двоих госпитализировали.
Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.
Предварительно, происшествие случилось еще 30 декабря 2021 года. Командование воинской части для солдат организовало празднование Нового года. После застолья трое контрактников вернулись в общежитие в состоянии сильного опьянения. Позже одного из участник праздника обнаружили без сознания — медики впоследствии констатировали его смерть. Еще двух человек госпитализировали в больницу.
"Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере начала уголовное производство по факту небрежного отношения к службе военными должностными лицами воинской части ВСУ в Одесской области. Следователи и прокуроры выясняют обстоятельства трагедии, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, допрашивают свидетелей", — рассказали в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.
Напомним, что 3,5 тысяч нацгвардейцев будут обеспечивать безопасность в Украине на Рождество.
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