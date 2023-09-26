В Одесской области приостановил работу паромный пункт пропуска с Румынией: что известно

Из-за ночной атаки беспилотников в Одесскую область не работает пункт пропуска с Румынией. Речь идет о работе паромного пункта пропуска "Орловка".

Об этом сообщили в ГНСУ и руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода".

"Временно приостановлена работа паромного пункта пропуска "Орловка". Сейчас там проходят меры по стабилизации функционирования после ночной атаки врага", — говорится в сообщении пограничников.

Между тем, Гуменюк проинформировала, что речь идет о пункте пропуска Орловка-Исакча между Украиной и Румынией. Кроме того, она опровергла распространенную в Телеграмм-каналах информацию о том, что дроны якобы пересекли территорию Румынии.

"У нас нет заявления от сопредельного государства о том, что такие факты были. Мы также не фиксировали ничего подобного", – рассказала Гуменюк.

Как сообщалось, ночью на 26 сентября Одесскую область атаковали дроны. Силам противовоздушной обороны удалось сбить большинство беспилотников. Впрочем, произошли попадания припортовой инфраструктуры Измаильского района.

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