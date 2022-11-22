В Одесской области продолжаются экстренные отключения света: что известно

Графики пока не действуют.

Во вторник, 22 ноября, в Одесской области будут продолжаться экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили на сайте ДТЭК Одесские электросети.

Составленные для стабилизационных отключений графики пока не действуют. К слову, экстренные отключения в области также действовали накануне, 21 ноября.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отключения не будут массовыми. Потребность электроэнергии, которую необходимо стабилизировать, составляет на 10% больше, чем указано в графиках. Поэтому у некоторых потребителей питание будут выключаться вне графика.

Как сообщалось, в "Укрэнерго" заявляли, что 22 ноября во всех регионах будут применяться плановые отключения света по графикам. Экстренные (аварийные) отключения не прогнозируются.

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