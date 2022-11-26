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В Одесской области продолжаются экстренные отключения света: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1189
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В Одесской области продолжаются экстренные отключения света: что известно

Фото: УНИАН

Графики пока не действуют.

В субботу, 26 ноября, в Одесской области будут продолжаться экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Составленные для стабилизационных отключений графики пока не действуют. Следует заметить, что экстренные отключения в области действуют несколько дней.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на вечер 25 ноября более 6 млн абонентов в Украине отключают от электроснабжения. По словам президента Владимира Зеленского, больше всего проблем сейчас именно в столице, а также в Киевской области, в Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской областях.

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Дата публикации
Просмотры
1189
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