В Одесской области прогремел взрыв рядом с детской площадкой: что известно (фото, видео)

По предварительной информации, когда 36-летний местный предприниматель завел свой автомобиль, припаркованный на улице, под ним сработала взрывчатка.

В Одесской области раздался взрыв рядом с детской площадкой.

Событие произошло утром 19 мая на улице 28-го июня.

Подробности происшествия сообщила полиция Одесской области и обнародовала видео.

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"По предварительной информации, когда 36-летний местный предприниматель завел свой автомобиль, припаркованный на улице, под ним сработала взрывчатка. К счастью, мужчина не получил ранений. Осмотрев транспортное средство, он обнаружил предмет, похожий на гранату, зафиксированный под задним правым колесом, и немедленно обратился на спецлинию "102", – рассказали в полиции.

Взрывотехники изъяли обломки сдетонированного устройства и другое, вероятно, взрывное устройство. Они будут направлены на экспертизу.

В настоящее время идет осмотр места происшествия. Правоохранители проводят мероприятия по установлению возможных свидетелей и лиц, причастных к ней.

После установления всех обстоятельств будет решаться вопрос о ее правовой квалификации.

Напомним, в Харьковской области 14-летний подросток погиб в результате детонации взрывного предмета, который он перевозил в пакете.

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