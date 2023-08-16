В Одесской области прогремели мощные взрывы — мониторинговые каналы

Продолжается очередная тревожная ночь для украинцев.
В ночь на 16 августа вражеские беспилотники несколько раз пытались атаковать Одесскую область.
Целями вражеской атаки, по предварительной информации, были Рени и Измаил.
Также во время объявленной воздушной тревоги в области прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщили мониторинговые каналы.
По предварительной информации, это работа ПВО.
По состоянию на 04:14 16 августа вражеская воздушная атака продолжается. Отойдите от окон и не снимайте работу ПВО.
Находитесь в укрытиях.
Отметим, что жителей районов Одесской области власти призвали не выходить из укрытий к отбою воздушной тревоги.
Напомним, что ранее сообщалось, что группа "Shahed" двигается над акваторией Черного моря в направлении юга Одесщины. Об этом сообщили украинские военные.
Ранее речь шла о том, что Югу Украины угрожают вражеские беспилотники.
Добавим, что враг продолжает обстреливать Сумщину : 172 взрыва.
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