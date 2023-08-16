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В Одесской области прогремели мощные взрывы — мониторинговые каналы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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В Одесской области прогремели мощные взрывы — мониторинговые каналы

Атака вражеских беспилотников продолжается / Фото: ТСН.ua

Продолжается очередная тревожная ночь для украинцев.

В ночь на 16 августа вражеские беспилотники несколько раз пытались атаковать Одесскую область.

Целями вражеской атаки, по предварительной информации, были Рени и Измаил.

Также во время объявленной воздушной тревоги в области прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщили мониторинговые каналы.

По предварительной информации, это работа ПВО.

По состоянию на 04:14 16 августа вражеская воздушная атака продолжается. Отойдите от окон и не снимайте работу ПВО.

Находитесь в укрытиях.

Отметим, что жителей районов Одесской области власти призвали не выходить из укрытий к отбою воздушной тревоги.

Напомним, что ранее сообщалось, что группа "Shahed" двигается над акваторией Черного моря в направлении юга Одесщины. Об этом сообщили украинские военные.

Ранее речь шла о том, что Югу Украины угрожают вражеские беспилотники.

Добавим, что враг продолжает обстреливать Сумщину : 172 взрыва.

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Просмотры
1633
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