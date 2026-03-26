В Одесской области прогремели взрывы: регион массированно атакуют БпЛА
Враг производит массированный обстрел Одесщины.
В Измаиле в Одесской области в ночь на 26 марта прозвучала серия взрывов.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«В Измаиле в Одесской области раздались взрывы», — информирует издание со ссылкой на собственных корреспондентов.
Мониторинговые каналы сообщали, что более 10 вражеских беспилотников двигались в направлении Измаила и Рени. В целом регион, по данным мониторинговых каналов, атакует около 30 вражеских дронов.
В свою очередь, Воздушные силы сообщали о движении вражеского БпЛА в направлении Одессы.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 26 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что российский дрон попал в жилой дом на юге Одесщины, вызвав пожар.