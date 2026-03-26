В Одесской области прогремели взрывы: регион массированно атакуют БпЛА

Работа сил ПВО / © Associated Press

В Измаиле в Одесской области в ночь на 26 марта прозвучала серия взрывов.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Измаиле в Одесской области раздались взрывы», — информирует издание со ссылкой на собственных корреспондентов.

Мониторинговые каналы сообщали, что более 10 вражеских беспилотников двигались в направлении Измаила и Рени. В целом регион, по данным мониторинговых каналов, атакует около 30 вражеских дронов.

В свою очередь, Воздушные силы сообщали о движении вражеского БпЛА в направлении Одессы.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 26 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что российский дрон попал в жилой дом на юге Одесщины, вызвав пожар.