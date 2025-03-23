В Одесской области произошел взрыв в отделении полиции: погибла женщина (видео)

Местные паблики пишут, что неизвестная женщина принесла туда взрывчатку и взорвалась вместе с ней.

В Беляевке в Одесской области в отделении полиции произошел взрыв.

Об этом сообщили в Нацполиции.

"Правоохранители Одесщины работают на месте взрыва в здании полиции. В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие. На месте работают полицейские и работники СБУ. Обстоятельства и детали устанавливаются. Детали впоследствии", — говорится в сообщении.

Местные паблики пишут, что неизвестная женщина принесла туда взрывчатку и взорвалась вместе с ней.

По информации издания "Думская", причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. Его в здание женщина пронесла в простом пластиковом пакете.

"Устройство привели в действие дистанционно. По мнению нашего источника, по делу есть однозначный след российских спецслужб. В результате взрыва ранения получили и несколько полицейских", - отмечают в издании.

Тем временем в Сети опубликовали первые кадры с места происшествия.

В Одесской области произошел взрыв в отделе полиции: есть погибшая

Также опубликовано видео из середины взорванного отделения полиции.

Видео из середины взорванного отделения полиции в Одесской области

Напомним, что 11 марта в Ивано-Франковске произошло два взрыва возле железнодорожного вокзала, во время которых погиб один несовершеннолетний, а еще один был ранен. Он потерял две ноги.

Кроме того, что подросток сам поплатился за свой поступок и остался без ног, он еще будет отвечать перед законом.

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