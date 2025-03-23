В Одесской области произошел взрыв в отделении полиции: погибла женщина (видео)

Местные паблики пишут, что неизвестная женщина принесла туда взрывчатку и взорвалась вместе с ней.
В Беляевке в Одесской области в отделении полиции произошел взрыв.
Об этом сообщили в Нацполиции.
"Правоохранители Одесщины работают на месте взрыва в здании полиции. В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие. На месте работают полицейские и работники СБУ. Обстоятельства и детали устанавливаются. Детали впоследствии", — говорится в сообщении.
Местные паблики пишут, что неизвестная женщина принесла туда взрывчатку и взорвалась вместе с ней.
По информации издания "Думская", причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. Его в здание женщина пронесла в простом пластиковом пакете.
"Устройство привели в действие дистанционно. По мнению нашего источника, по делу есть однозначный след российских спецслужб. В результате взрыва ранения получили и несколько полицейских", - отмечают в издании.
Тем временем в Сети опубликовали первые кадры с места происшествия.
Также опубликовано видео из середины взорванного отделения полиции.
Напомним, что 11 марта в Ивано-Франковске произошло два взрыва возле железнодорожного вокзала, во время которых погиб один несовершеннолетний, а еще один был ранен. Он потерял две ноги.
Кроме того, что подросток сам поплатился за свой поступок и остался без ног, он еще будет отвечать перед законом.
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