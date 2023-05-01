В Одесской области произошло массовое отравление пчел: в чем причина

В Одесской области пчеловоды из трех сел рассказали о массовом отравлении пчел, вероятно пестицидами

Об этом сообщила Госпродслужба.

Так, 26 апреля поступило ходатайство от пчеловодов сел Старая Царичанка, Новая Царичанка и Ройлянка по поводу массового отравления пчел.

На место выехала комиссия из представителей Госпродпотребслужбы, районной государственной администрации и поселкового совета. Вероятной причиной отравления стала обработка растений химическими средствами – пестицидами.

"Ими был установлен факт гибели пчел и возможная причина (отравление пестицидами)", — говорится в сообщении.

По результатам исследования будет установлена точная причина гибели пчел и приняты меры по предотвращению дальнейшего отравления насекомых.

Напомним, в Одесской области произошла смертельная авария.

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