Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Одесской области произошло массовое отравление пчел: в чем причина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
256
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Одесской области произошло массовое отравление пчел: в чем причина

В Одесской области произошло массовое отравление пчел. / Фото: Госпогранслужба Украины

Вероятной причиной отравления могли быть пестициды.

В Одесской области пчеловоды из трех сел рассказали о массовом отравлении пчел, вероятно пестицидами

Об этом сообщила Госпродслужба.

Так, 26 апреля поступило ходатайство от пчеловодов сел Старая Царичанка, Новая Царичанка и Ройлянка по поводу массового отравления пчел.

На место выехала комиссия из представителей Госпродпотребслужбы, районной государственной администрации и поселкового совета. Вероятной причиной отравления стала обработка растений химическими средствами – пестицидами.

"Ими был установлен факт гибели пчел и возможная причина (отравление пестицидами)", — говорится в сообщении.

По результатам исследования будет установлена точная причина гибели пчел и приняты меры по предотвращению дальнейшего отравления насекомых.

Напомним, в Одесской области произошла смертельная авария.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
256
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация