В Одесской области произошло смертельное ДТП с пешеходом

В субботу, 4 февраля, в Одесской области произошла смертельная авария с пешеходом, который переходил дорогу в неустановленном месте. Инцидент произошел возле села Сафьяны около 18:00.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Предварительно установлено, что 51-летний водитель микроавтобуса "Hyundai", двигаясь по автодороге "Одесса-Рени", совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте. От полученных травм 60-летний потерпевший погиб", — говорится в сообщении.

В Одесской области произошла смертельная авария с пожилым мужчиной

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжкое телесное повреждение).

Ранее мы сообщали о смертельном дорожном происшествии с водителем мотоблока, которое произошло в Хмельницкой области. Он не справился с управлением транспорта и съехал в кювет.

Также ТСН.ua информировал, что в Днепре столкнулись четыре автомобиля, из-за чего образовалась огромная пробка и "остановился" почти весь проспект.

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