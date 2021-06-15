В Одесской области пропала 17-летняя девушка фото, приметы

Анна Амбросиенко ушла из дома 14 июня и до сих пор о ней ничего неизвестно.

Полиция объявила в розыск 17-летнюю жительницу села Великий Дальник Одесской области Анну Амбросиенко, которая 14 июня ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщает прессслужба ГУНП в Одесской области.

В полиции сообщили приметы девушки: рост 150-155 см, волосы светло-русые, среднего телосложения.

Девушка была одета в красную куртку, брюки и белые кроссовки.

"Всех, кто знает, где может находиться девушка, просим сообщить в Одесское районное управление полиции №2 по телефону (04852) 779 43 92 или по спецлинии 102", — отметили в полиции.

ГУ Национальной полиции в Одесской области

Ранее сообщалось, что в Одесской области пропали две несовершеннолетние девочки: 16-летняя Рубина Бузик и 15-летняя Татьяна Янчева. Еще 12 июня они ушли из дома и все еще не вернулись.

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