В Одесской области прошел "грязный" дождь с пылью из Сахары: представляет ли он угрозу (фото)

Специалисты говорят, что для людей этот песок безопасен, так что волноваться не стоит.

В Одесской области и в других регионах Украины прошли осадки в виде дождя с песком.

Об этом пишет УНИАН.

Пользователи соцсетей сообщали о выпадении темно-желтого дождя в населенном пункте Вилково в Одесской, Винницкой, Житомирской, Черкассах, Молдове и Румынии.

Следы от дождя с песком из Сахары на автомобиле / Фото: Фото: Facebook-страница "Эвакуатор Кишинев"

В частности, фото с пылью после дождя на автомобилях обнародовали жители Кишинева (Молдова).

"Грязный" дождь выпал из-за пыли из Сахары / Фото: Facebook-страница "Наш Измаил"

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В городе Измаил в Одесской области местные жители тоже увидели пыль вокруг.

"Он похож на песок, но больше на глину… Синоптики сообщают о пыли и песке из пустыни Сахара", – написали жители местного интернет-сообщества и призвали владельцев животных не разрешать домашним питомцам есть траву.

По словам специалистов Украинского метеорологического центра, циклон на Средиземном море вынес на Балканский полуостров пыль и песок из Сахары. Ливневые дожди "смыли" большую его часть на территорию Греции и Болгарии. Однако циклон из Европы дошел и до территории Украины. Поэтому жители Одесской области могли наблюдать "грязный" дождь.

Следы от дождя с пылью на лобовом стекле автомобиля / Фото: Суспільне

Ведущая синоптик Гидрометцентра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская рассказала, что циклон пришел из района Греции, с юго-востока Европы. Поэтому в его системе циркулируется песчаная масса, и в Украине осадки прошли в виде дождя с песком, передает "Суспільне".

По словам синоптика, постепенно циклон будет отходить на север. Поэтому таких осадков в ближайшие дни не ожидается.

Специалист в области метеорологии и климатологии Инна Хоменко отметила, что для человека этот песок безопасен – здоровью не повредит. Напротив, атмосфера очистилась и концентрация пыли в воздухе не превышена.

"Бояться не стоит, эта пыль безопасна для человека. Вместе с осадками все это вымылось, атмосфера очистилась. Тем более осадки были очень интенсивными. Опасны для человека мелкие частицы, которые сейчас наблюдаются над территорией северной Африки. Их концентрация очень велика. Вот там они действительно несут вред здоровью человека", – говорит Хоменко.

Напомним, в Киеве 24 апреля также выпал дождь, капли имели желтоватый оттенок. Все из-за пыли из Сахары, которая добралась до Украины.

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