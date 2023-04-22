В Одесской области пьяный подросток на легковушке врезался в грузовик: 17-летний пассажир погиб, 16-летний – травмирован

Несовершеннолетний водитель ВАЗа и водитель грузовика не пострадали.

В Одесской области пьяный подросток на легковушке врезался в грузовик, 17-летний пассажир легковушки погиб.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Как отмечается, авария произошла 22 апреля около 4:00 в Измаильском районе, на автодороге сообщением Виноградовка – Болград возле села Кирнички.

Предварительно установлено, что 16-летний местный парень сел за руль легкового автомобиля отца ВАЗ-21099 и уехал с двумя друзьями кататься. Двигаясь в направлении города Болград, подросток не справился с управлением и столкнулся с запаркованным на обочине грузовым автомобилем DAF под управлением 53-летнего жителя Одесского района.

В результате аварии один 17-летний пассажир легковушки погиб на месте, другой 16-летний пассажир получил ушибы предплечья и таза.

Несовершеннолетний водитель ВАЗа и водитель грузовика не пострадали.

"Несовершеннолетнего водителя проверили на содержание алкоголя в организме – он оказался в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

Подросток не справился с управлением и столкнулся с запаркованным на обочине грузовиком DAF / Фото: Полиция Одесской области

Начато производство по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз.

Напомним, в Боярке под Киевом маршрутка сбила женщину на переходе.

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