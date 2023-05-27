В Одесской области пьяный водитель сбил ребенка: у мальчика перелом костей головы (фото)

В четверг, 25 мая, в селе Ройлянка Белгород-Днестровского района Одесщины пьяный водитель сбил ребенка. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет и права управлять транспортными средствами.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 35-летний водитель автомобиля "DAEWOO LANOS" ехал по одной из улиц в селе Ройлянка. Вдруг он выехал на правую обочину дороги, где шел юный пешеход.

В Одесской области пьяный водитель сбил ребенка / Фото: Полиция Одесской области

В результате ДТП 10-летний мальчик получил тяжелые телесные повреждения. Врачи диагностировали ребенку ушибы, гематомы и переломы костей головы.

"Мужчину задержали в процессуальном порядке. Следователи полиции под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, причинившим потерпевшему тяжкое телесное повреждение. Это правонарушение... наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет. На время следствия подозреваемого поместили под стражу. Следственные действия продолжаются", - сообщил и.о. начальника отделения № 1 Белгород-Днестровского районного отдела полиции Андрей Мащенко.

Напомним, в Киеве на блокпоста в ночь на 26 мая судья райсуда Киевской области сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии. Боец от полученных травм скончался на месте.

Что известно об убитом украинском солдате — в материале ТСН.ua.

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