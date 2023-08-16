В Одесской области работает ПВО: атакуют вражеские беспилотники

В области слышны взрывы.
Вражеские беспилотники устроили беспокойную ночь жителями Одесской области.
"Шахеды заходят в устье Дуная! Двигаются по тому же маршруту, что и предыдущие", — предупредили в Воздушных Силах ВСУ в социальных сетях.
"Измаильский район, снова подчеркиваю необходимость оставаться всем в безопасных местах! Работу ПВО не снимать!", — подчеркнул глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По предварительной информации, в области раздаются взрывы.
Мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО.
Отметим, что жителей районов Одесской области власти призвали не выходить из укрытий к отбою воздушной тревоги.
Напомним, что ранее сообщалось, что группа "Shahed" двигается над акваторией Черного моря в направлении юга Одесщины. Об этом сообщили украинские военные.
Ранее речь шла о том, что Югу Украины угрожают вражеские беспилотники.
Добавим, что враг продолжает обстреливать Сумщину : 172 взрыва.
Читайте также: