Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Одесской области работает ПВО: атакуют вражеские беспилотники

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
79
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Одесской области работает ПВО: атакуют вражеские беспилотники

Одесская область переживает очередную атаку беспилотников / Фото: ТСН.ua

В области слышны взрывы.

Вражеские беспилотники устроили беспокойную ночь жителями Одесской области.

"Шахеды заходят в устье Дуная! Двигаются по тому же маршруту, что и предыдущие", — предупредили в Воздушных Силах ВСУ в социальных сетях.

"Измаильский район, снова подчеркиваю необходимость оставаться всем в безопасных местах! Работу ПВО не снимать!", — подчеркнул глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По предварительной информации, в области раздаются взрывы.

Мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО.

Отметим, что жителей районов Одесской области власти призвали не выходить из укрытий к отбою воздушной тревоги.

Напомним, что ранее сообщалось, что группа "Shahed" двигается над акваторией Черного моря в направлении юга Одесщины. Об этом сообщили украинские военные.

Ранее речь шла о том, что Югу Украины угрожают вражеские беспилотники.

Добавим, что враг продолжает обстреливать Сумщину : 172 взрыва.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
79
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация