В Одесской области работники "Укрзализныци" украли более 10 тонн дизтоплива

"Укрзализныця" обнаружила хищение дизтоплива почти на полмиллиона грн.

В Одесской области работник депо Арциз "Укрзализныци" украли более 10 тонн дизтоплива почти на полмиллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В ходе проверки установлено, что к хищению причастны работники депо. Информация передана в правоохранительные органы.

"В ходе совместных действий Национальной полиции Украины и аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" была разоблачена и задержана преступная группа. Воры совместно с работниками локомотивных бригад "Локомотивного депо Одесса – Сортировочная" из опломбированных топливных систем локомотивов слили 1290 литров (1073 кг) дизтоплива, которым были наполнены 43 пластиковых канистры. Для слива горючего использовался электрический насос и резиновые шланги", — говорится в сообщении.

Двое участников преступной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

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