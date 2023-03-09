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В Одесской области ракеты попали в объект энергетической инфраструктуры области

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
674
Время на прочтение
1 мин
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В Одесской области ракеты попали в объект энергетической инфраструктуры области

Фото: ТСН.ua

Продолжается боевая работа

В результате массированного ракетного удара попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры Одесской области, а также повреждены жилые дома.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"К счастью, пострадавших нет. Пока действуют ограничения электроснабжения. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбивание ракет. Продолжается боевая работа, именно сейчас ожидается вторая волна, поэтому прошу жителей области находиться в укрытиях!", — говорится в сообщении.

Также в области работает ПВО.

Напомним, что Ермак призвал ни в коем случае не игнорировать тревогу.

Ранее взрывы прогремели в Херсоне.

Не забывайте о правиле "двух стен".

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