ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
391
Время на прочтение
2 мин

В Одесской области расследуют смерть двухмесячного младенца: подробности трагедии

В полиции не исключают, что смерть ребенка могла быть следствием невыполнения родительских обязанностей.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Национальная полиция Украины

Полиция расследую смерть младенца, которая могла произойти из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей

В одном из населенных пунктов Беляевской общины Одесской области произошла трагедия — умер двухмесячный мальчик.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

Трагическое событие произошло несколько дней назад. На место вызова немедленно прибыла следственно-оперативная группа Одесского районного управления полиции №2. Предварительно правоохранители установили, что 33-летняя мать легла спать вместе со своим двухмесячным сыном, а когда очнулась, обнаружила малыша без признаков жизни.

Тело мальчика было направлено на судебно медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. По предварительным данным, смерть ребенка могла наступить в результате пневмонии.

Как стало известно, женщина проживает не одна — с ней проживают еще двое детей 4 и 7 лет. Важной деталью является то, что семья уже состоит на учете в социальной службе, что может указывать на определенные проблемы в уходе за детьми или социально-бытовые условия.

По факту смерти ребенка следователями были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. Расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) с примечанием «естественная смерть», которая является стандартной процедурой в таких случаях до установления всех обстоятельств, и по статье 166 УКУ (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Следователи совместно с ювенальными полицейскими продолжают выяснять все обстоятельства трагедии. Расследование продолжается, чтобы установить, соблюдены ли все необходимые условия для безопасности и здоровья ребенка.

Напомним, в Тернополе стоматолог-хирург и анестезиолог обвиняют в смерти годовалого ребенка после медицинского вмешательства Обвинительный акт уже передан в суд.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie