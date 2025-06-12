В Одесской области расследуют смерть двухмесячного младенца: подробности трагедии

Полиция расследую смерть младенца, которая могла произойти из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей

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В одном из населенных пунктов Беляевской общины Одесской области произошла трагедия — умер двухмесячный мальчик.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

Трагическое событие произошло несколько дней назад. На место вызова немедленно прибыла следственно-оперативная группа Одесского районного управления полиции №2. Предварительно правоохранители установили, что 33-летняя мать легла спать вместе со своим двухмесячным сыном, а когда очнулась, обнаружила малыша без признаков жизни.

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Тело мальчика было направлено на судебно медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. По предварительным данным, смерть ребенка могла наступить в результате пневмонии.

Как стало известно, женщина проживает не одна — с ней проживают еще двое детей 4 и 7 лет. Важной деталью является то, что семья уже состоит на учете в социальной службе, что может указывать на определенные проблемы в уходе за детьми или социально-бытовые условия.

По факту смерти ребенка следователями были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. Расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) с примечанием «естественная смерть», которая является стандартной процедурой в таких случаях до установления всех обстоятельств, и по статье 166 УКУ (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Следователи совместно с ювенальными полицейскими продолжают выяснять все обстоятельства трагедии. Расследование продолжается, чтобы установить, соблюдены ли все необходимые условия для безопасности и здоровья ребенка.

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Напомним, в Тернополе стоматолог-хирург и анестезиолог обвиняют в смерти годовалого ребенка после медицинского вмешательства Обвинительный акт уже передан в суд.