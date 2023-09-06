В Одесской области раздавались взрывы во время воздушной тревоги

О работе сил ПВО сообщали официальные лица и мониторинговые Telegram-каналы.
На юге Одесщины раздалась серия взрывов, сообщается о работе сил противовоздушной обороны против российских ударных БПЛА.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Боевая работа Сил обороны, в частности, ПВО, на юге Одесщины продолжается. Подробности последствий вражеской атаки — в подходящее время", — отметил Братчук.
Также о работе сил ПВО сообщали мониторинговые Telegram-каналы.
В воздушных силах сообщалось, что движение БпЛА типа "Шахед" было зафиксировано в направлении юга Одесщины.
Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны РФ заявило о якобы атаке БпЛА на Брянщине.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики получили новую партию ударных дронов "Шахед". Их они используют для атак по гражданской инфраструктуре.
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