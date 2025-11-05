В Одесской области раздаются взрывы: что известно

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

В Одесской области днем 5 ноября раздаются взрывы. Вероятно, работает ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Как отмечалось в сообщении Воздушных сил, враждебные БПЛА у побережья Одесщины. Курс — на Залив.

Ранее, 30 октября, в Одессе раздались взрывы. Их было не менее 3.

«Одесский район, находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги», — призвал председатель ОВА Олег Кипер.

Напомним, ночью 13 октября в Одессе раздались взрывы. В ОВА сообщили, что работает ПВО по враждебным целям.

Перед звуками взрывов информация об опасности появилась на странице Воздушных сил — в направлении Одессы со стороны Черного моря двигалась группа ударных дронов.