В Одесской области разгорелся скандал: школьница сломала руку, а учитель приложила холодную рыбу и отпустила ее домой

Ребенку не предоставили первую помощь.

В одном из сел Одесской области разгорелся скандал. 11-летняя девочка сломала руку на уроке физкультуры, но в школе не обратили особого внимания на это и просто отпустили ребенка домой, даже не сообщив его маме о случившемся.

Об этом пишет Обозреватель.

Ученица 6 класса Новозарицкой школы (Захаровский район) сломала руку на уроке физкультуры еще 16 декабря. По словам мамы Елены Дунской, учительница Елена Христоризенко заставила девочку прыгать через козла.

"Дочка не хотела в третий раз прыгать, поскольку вообще раньше такого не делала, но учительница сказала — надо. Сама отвернулась и чем-то занималась в телефоне. Дочь прыгнула неудачно и у нее сразу начала болеть рука, она как бы перекрутилась. Дочь расплакалась, но учитель только улыбнулась", – рассказывает женщина.

Обозреватель

Потом девочка попросила выйти. Воспитательница детского сада (в одном помещении со школой) в тот момент находилась рядом. Она поинтересовалась, что случилось с ребенком, начала успокаивать ее и перевязала руку платком.

Позже учитель физкультуры все же принесла из кухни мороженую рыбу и начала прикладывать к руке. Девочка еще пошла на уроки, но боль была настолько сильной, что она сама отпросилась домой.

"В школе нет даже медсестры. Никто из учителей не позвонил мне и не сообщил, что случилось. Никто не вызвал скорую", – добавила Елена Дунская.

Девочка рассказала маме о случившемся только вечером, когда та вернулась с работы. К тому времени боль уже утихла и Елена решила понаблюдать за рукой. Но на следующий день ребенку трудно было поворачивать концовкой. Вскоре рука опухла, потом начал синеть палец.

"Мы поехали в райцентр. Нам, чтобы добраться туда, нужно 600 грн за машину заплатить. Взяли направление на рентген. На снимке врач увидел двойной перелом и дочери наложили гипс", – говорит мама школьницы.

Что сказали в школе и полиции

Мама сообщила школе о переломе у ребенка, но реакция педагогов была странной. В частности, учитель физкультуры заявила, что они должны взять справку, и в таком случае девочку освободят от физкультуры. В самом педколлективе даже не попытались разобраться в инциденте.

Мать написала заявление, но поговорить со следователем Тодоренко удалось только по телефону, поскольку сотрудница находилась на похоронах. "Она меня спросила: "Чего вы хотите? Это несчастный случай. Мы еще на вас протокол составим за несвоевременно оказанную помощь". Выходит, что школа не виновата, а во всем виновата я", — добавила мать девочки.

Согласно выводам комиссии, у ребенка действительно травма.

“Заведующая филиалом школы Анна Рангу и учитель физкультуры Елена Христоризенко получили выговоры за несоответствующее исполнение своих обязанностей. За то, что они отпустили ребенка, не поинтересовались его здоровьем. Директор центральной школы продолжает наблюдать за состоянием здоровья и мы надеемся, что девочка поправится", – сообщил директор отдела образования Захаровской ОТО Олег Воедилов.

Напомним, что на Буковине 15-летняя ученица набросилась с кулаками на девятиклассника — тот в ответ нанес девушке несколько ударов. Все это произошло на глазах других детей, запечатлевших схватку и выложившихся в соцсети. Видео мгновенно распространилось и на следующий день за дело взялась полиция.

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