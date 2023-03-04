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В Одесской области разоблачили мужчину, организовавшего канал продажи огнестрельного оружия и боеприпасов

В Одесской области разоблачили мужчину, организовавшего канал продажи огнестрельного оружия и боеприпасов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
62
Время на прочтение
1 мин
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В Одесской области разоблачили мужчину, организовавшего канал продажи огнестрельного оружия и боеприпасов

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Уроженец Николаевской области нелегально сбывал оружие и боеприпасы.

В Одесской области правоохранители разоблачили канал нелегальной продажи огнестрельного оружия и боеприпасов, организованный 30-летним мужчиной из Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Злоумышленник искал клиентов преимущественно через знакомых, в том числе и среди уголовников.

"Чтобы разоблачить мужчину, пограничники совместно с Национальной полицией Украины осуществили две контролируемые закупки. Во время первой правоохранителям продали 400 патронов к огнестрельному оружию, а в ходе второго — 1000 боеприпасов калибра 5,45 и гранаты "Ф-1". Во время последней "встречи" мужчину задержали", — говорится в сообщении.

По месту его жительства провели обыски и изъяли более 1400 боеприпасов разного калибра и карабин "Сайга — 410". Следственные действия продолжаются.

Напомним, экс-начальник полиции Киева рассказал, сколько оружия раздали в начале войны и почему это умерило россиян.

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Дата публикации
Просмотры
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