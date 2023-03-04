В Одесской области разоблачили мужчину, организовавшего канал продажи огнестрельного оружия и боеприпасов

В Одесской области правоохранители разоблачили канал нелегальной продажи огнестрельного оружия и боеприпасов, организованный 30-летним мужчиной из Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Злоумышленник искал клиентов преимущественно через знакомых, в том числе и среди уголовников.

"Чтобы разоблачить мужчину, пограничники совместно с Национальной полицией Украины осуществили две контролируемые закупки. Во время первой правоохранителям продали 400 патронов к огнестрельному оружию, а в ходе второго — 1000 боеприпасов калибра 5,45 и гранаты "Ф-1". Во время последней "встречи" мужчину задержали", — говорится в сообщении.

По месту его жительства провели обыски и изъяли более 1400 боеприпасов разного калибра и карабин "Сайга — 410". Следственные действия продолжаются.

Напомним, экс-начальник полиции Киева рассказал, сколько оружия раздали в начале войны и почему это умерило россиян.

Читайте также: