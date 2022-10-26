В Одесской области разоблачили поклонницу "русского мира": поддерживала действия Путина и его армии

В Одесской области сообщили о подозрении 60-летней жительнице Березовского района в распространении пророссийской пропаганды.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Отмечается, что в запрещенной соцсети "Одноклассники" поклонница путинских войск публиковала антиукраинские сообщения. Она дописывала о том, что украинские военные издеваются над людьми. В то же время российские оккупанты во главе со своим президентом-диктатором наводят порядок в Украине.

Женщина также активно поддерживала контент, в котором одобрялись преступные решения и действия Российской Федерации и ее вооруженных сил в отношении Украины.

Во время обысков у женщины изъяли телефон и компьютер. Ей сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Как сообщалось, СБУ задержала в Харьковской области коллаборантку. Во время захвата региона добровольно присоединилась к рядам оккупационной администрации. Она возглавила созданную захватчиками местную "почту". Вскоре после "назначения" предательница обворовала одно из городских отделений "Укрпочты" и передала агрессорам почти 2 млн. грн.

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