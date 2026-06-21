В Одесской области ребенка на надувном круге унесло в море: поиски продолжаются третьи сутки

Прабабушка 10-летней девочки с психологией ГСЧС / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

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Третьи сутки продолжаются поиски 10-летней девочки, которую отнесло на надувном круге в море возле села Сычавка под Одессой.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

10-летняя девочка отдыхала на стихийном пляже с прабабушкой и скрылась во время купания в море. Внезапный порыв ветра подхватил детский круг и мгновенно втащил девочку в открытое море.

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С начала поисковых работ обследовано 6 км побережья, 210 га надводной поверхности и 4,5 га морского дна.

Поиски ребенка / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Поиски ребенка / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Поиски ребенка / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Поиски ребенка / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Поиски ребенка / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Поиски ребенка / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

ГСЧС привлекла водолазов, спасателей, психологов и специалистов беспилотных систем.

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