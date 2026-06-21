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В Одесской области ребенка на надувном круге унесло в море: поиски продолжаются третьи сутки
С начала поисковых работ обследовано 6 км побережья, 210 га надводной поверхности и 4,5 га морского дна.
Третьи сутки продолжаются поиски 10-летней девочки, которую отнесло на надувном круге в море возле села Сычавка под Одессой.
Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.
10-летняя девочка отдыхала на стихийном пляже с прабабушкой и скрылась во время купания в море. Внезапный порыв ветра подхватил детский круг и мгновенно втащил девочку в открытое море.
С начала поисковых работ обследовано 6 км побережья, 210 га надводной поверхности и 4,5 га морского дна.
ГСЧС привлекла водолазов, спасателей, психологов и специалистов беспилотных систем.
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18:59, 2026.06.21
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