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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
426
Время на прочтение
1 мин

В Одесской области ребенка на надувном круге унесло в море: поиски продолжаются третьи сутки

С начала поисковых работ обследовано 6 км побережья, 210 га надводной поверхности и 4,5 га морского дна.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
2 комментария
Прабабушка 10-летней девочки с психологией ГСЧС

Прабабушка 10-летней девочки с психологией ГСЧС / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Третьи сутки продолжаются поиски 10-летней девочки, которую отнесло на надувном круге в море возле села Сычавка под Одессой.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

10-летняя девочка отдыхала на стихийном пляже с прабабушкой и скрылась во время купания в море. Внезапный порыв ветра подхватил детский круг и мгновенно втащил девочку в открытое море.

С начала поисковых работ обследовано 6 км побережья, 210 га надводной поверхности и 4,5 га морского дна.

Поиски ребенка / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Поиски ребенка / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Поиски ребенка / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Поиски ребенка / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Поиски ребенка / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Поиски ребенка / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Поиски ребенка / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Поиски ребенка / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Поиски ребенка / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Поиски ребенка / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Поиски ребенка / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Поиски ребенка / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

ГСЧС привлекла водолазов, спасателей, психологов и специалистов беспилотных систем.

Комментарии (2)
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Насильно сидящий за закрытыми границами Украины
18:59, 2026.06.21
Судя по всему спасатели не пользуются синоптическим сервисом. За эти три дня течение не изменилось. Оно как шло на восток, юго-восток в сторону Тендровской...
Дата публикации
Количество просмотров
426
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