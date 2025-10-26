В Одесской области ребенок получил удар током возле железнодорожного вокзала: подробности трагедии

Скорая помощь / © УНІАН

В городе Раздельная Одесской области, 26 октября днем малолетний мальчик получил поражение электрическим током во время того, как перелезал через вагон на железнодорожном вокзале.

Об этом говорится в сообщении Раздельнянского районного отдела полиции Одесской области.

Об инциденте правоохранителям сообщили медики, которые прибыли на место происшествия. По предварительной информации, ребенок пытался перелезть через вагон, находившийся под напряжением, и получил поражение током.

В настоящее время мальчику оказывают необходимую медицинскую помощь. Полицейские территориального подразделения работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Правоохранители в очередной раз обращаются к родителям с призывом контролировать досуг детей и напоминают, что железная дорога не является местом для игр. Поезда, вагоны и другие объекты находятся под высоким напряжением, которое может поразить даже на расстоянии без прямого контакта.

